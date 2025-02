Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag mit Kursplus

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 137,35 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 137,35 EUR. Bei 137,75 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 136,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.767 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.02.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 132,80 EUR ab. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 3,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,33 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 183,14 EUR.

Merck ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 5,27 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,17 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,72 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt am Mittwochnachmittag

Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag

Börse Frankfurt in Rot: So steht der LUS-DAX aktuell