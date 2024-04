Merck Aktie News: Merck kommt am Mittwochnachmittag kaum vom Fleck

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Merck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 153,55 EUR.

Mit einem Kurs von 153,55 EUR zeigte sich die Merck-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 155,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 152,05 EUR. Bei 153,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 161.374 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 12,28 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 12,54 Prozent wieder erreichen.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,32 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 186,83 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,90 Prozent auf 5,17 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,81 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Merck am 15.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,57 EUR im Jahr 2024 aus.

