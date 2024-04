Merck Aktie News: Merck am Vormittag kaum bewegt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 153,65 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Merck-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 153,65 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 153,85 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 153,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.058 Merck-Aktien.

Am 07.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,40 EUR an. 12,20 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,32 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 186,83 EUR für die Merck-Aktie.

Am 09.11.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,17 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,81 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Merck am 15.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 14.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

