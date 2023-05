Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Merck 165,35 EUR

Die Merck-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 164,25 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 163,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 165,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 72.304 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,10 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 7,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 208,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 11.05.2023. In Sachen EPS wurden 2,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,41 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.198,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,83 Prozent gesteigert.

Die Merck-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,51 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

