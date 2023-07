Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Montagmittag

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 155,50 EUR nach oben.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 155,50 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 155,65 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 154,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.031 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 145,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,37 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 206,11 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 11.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5.293,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.198,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Merck dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 9,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

