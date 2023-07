Merck Aktie News: Merck tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 157,25 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 157,25 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 157,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 154,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 157.460 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 22,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 145,60 EUR am 10.07.2023. Mit Abgaben von 7,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 205,00 EUR.

Am 11.05.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 2,36 EUR gegenüber 2,41 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.293,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5.198,00 EUR eingefahren.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Merck dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 9,35 EUR je Aktie aus.

