Merck Aktie News: Merck am Vormittag tiefer

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 153,95 EUR nach.

Um 09:06 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 153,95 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 153,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 154,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.181 Merck-Aktien.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 31,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 145,60 EUR fiel das Papier am 10.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,42 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 206,11 EUR an.

Merck gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,41 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5.293,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.198,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Merck am 03.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 9,41 EUR je Aktie aus.

