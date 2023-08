Merck Aktie News: Merck steigt am Donnerstagmittag

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 161,10 EUR.

Um 11:46 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 161,10 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 162,30 EUR. Bei 161,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 18.553 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 20,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.07.2023 bei 145,60 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 10,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,63 EUR für die Merck-Aktie.

Am 11.05.2023 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurden 2,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,64 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 5.293,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.568,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

