Merck Aktie News: Merck am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Merck hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 161,00 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:46 Uhr die Merck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 161,00 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 161,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 160,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 161,20 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 18.345 Aktien.

Bei einem Wert von 202,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Bei einem Wert von 135,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,15 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 197,50 EUR an.

Am 09.11.2023 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,12 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

