Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Mittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 145,10 EUR.

Die Merck-Aktie notierte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 145,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 145,10 EUR. Bei 147,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 37.448 Merck-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.01.2023 bei 195,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,91 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 7,44 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,43 EUR an.

Am 09.11.2023 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 5.173,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.805,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,43 EUR je Aktie belaufen.

