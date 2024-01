Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Merck zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 146,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 146,90 EUR bewegte sich die Merck-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 147,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Merck-Aktie sank bis auf 146,90 EUR. Bei 147,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.506 Merck-Aktien.

Am 26.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 195,75 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,30 EUR am 13.12.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 8,58 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 183,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.805,70 EUR erwirtschaftet worden.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,43 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus