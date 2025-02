Merck Aktie News: Merck tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Merck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 137,25 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 137,25 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 138,55 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 136,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 119.510 Merck-Aktien.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 28,96 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 132,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2025). Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 3,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 183,14 EUR.

Am 14.11.2024 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,27 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,72 EUR je Merck-Aktie belaufen.

