Merck Aktie News: Merck am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 160,50 EUR ab.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 160,50 EUR abwärts. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 160,30 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 161,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.690 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 176,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,12 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,30 EUR am 13.12.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 19,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 184,17 EUR.

Merck veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 2,12 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 5.173,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.805,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 14.05.2025.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 8,54 EUR je Aktie.

