Merck Aktie News: Merck wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 161,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 161,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 138.604 Stück.

Bei 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,10 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,75 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 212,70 EUR.

Merck ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 2,06 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 5.805,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.213,00 EUR umgesetzt.

Am 11.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Am 14.05.2024 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 9,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

