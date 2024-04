Merck Aktie News: Merck wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 150,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 150,45 EUR. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 150,10 EUR ab. Bei 152,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 36.618 Aktien.

Bei 172,40 EUR markierte der Titel am 07.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,59 Prozent. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,32 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 186,83 EUR an.

Am 09.11.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,81 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,17 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 14.05.2025 dürfte Merck die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2024 8,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus

DAX aktuell: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX nachmittags