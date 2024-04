Merck Aktie News: Merck am Nachmittag billiger

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 150,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 150,20 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 149,40 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 152,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 86.709 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 172,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,78 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.12.2023 (134,30 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,59 Prozent.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,32 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 186,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,17 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Merck wird am 15.05.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus

DAX aktuell: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX nachmittags