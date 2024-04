Merck Aktie News: Merck am Donnerstagvormittag im Minus

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 151,70 EUR ab.

Die Merck-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 151,70 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 151,70 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 152,05 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 4.195 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 bei 172,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,65 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 12,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,32 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 186,83 EUR für die Merck-Aktie.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,17 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,81 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 14.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,57 EUR je Merck-Aktie.

