Merck Aktie News: Merck am Freitagvormittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 121,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 121,70 EUR zu. Die Merck-Aktie legte bis auf 122,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 121,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 27.900 Stück.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 45,44 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 110,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 9,24 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 179,43 EUR.

Am 06.03.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 9,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Barclays nennt Top- und Flop-Aktien in Europa für das 2. Quartal

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verdient