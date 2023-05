Merck Aktie News: Merck macht am Donnerstagmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Merck 164,65 EUR

Um 11:48 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 164,45 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 166,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 165,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.607 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,32 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2022 (153,10 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,90 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 208,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 11.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,41 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5.293,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.198,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte Merck die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,51 EUR fest.

