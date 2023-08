Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 161,35 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 161,35 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 161,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 160,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.138 Merck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 202,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 20,44 Prozent niedriger. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,63 EUR.

Merck ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,36 EUR gegenüber 2,64 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 5.293,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.568,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 präsentieren. Am 14.11.2024 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 8,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Merck abgeworfen

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck verdient

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Merck-Investition eingebracht