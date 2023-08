Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 160,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,4 Prozent auf 160,10 EUR. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 160,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 160,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.308 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,67 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,60 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Mit Abgaben von 9,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,63 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 11.05.2023 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,94 Prozent zurück. Hier wurden 5.293,00 EUR gegenüber 5.568,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 14.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 8,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

