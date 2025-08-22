DAX24.315 -0,2%ESt505.467 -0,4%Top 10 Crypto15,74 -4,6%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,16 +0,6%Gold3.367 -0,2%
So entwickelt sich Merck

Merck Aktie News: Merck am Mittag in Rot

25.08.25 12:05 Uhr
Merck Aktie News: Merck am Mittag in Rot

Die Aktie von Merck gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 111,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
111,30 EUR -1,30 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Merck befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 111,30 EUR ab. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 111,30 EUR ab. Mit einem Wert von 112,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.882 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 59,03 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 9,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 148,71 EUR.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck KGaA bekommt EU-Zulassung für Ogsiveo - Aktie tiefer

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Merck-Analyse: Merck-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Bildquellen: Merck 2016

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
08:16Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
11.08.2025Merck BuyUBS AG
08.08.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Merck KaufenDZ BANK
08.08.2025Merck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:16Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
27.05.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

