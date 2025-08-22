Merck Aktie News: Merck am Vormittag in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 111,75 EUR.

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 111,75 EUR nach. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 111,75 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 112,25 EUR. Bisher wurden heute 6.556 Merck-Aktien gehandelt.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 100,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 148,71 EUR.

Am 07.08.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

