Merck Aktie News: Merck wird am Montagmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 158,35 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 158,35 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 157,55 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 159,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 27.112 Stück.

Am 11.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 202,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 21,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 145,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,00 EUR an.

Am 03.08.2023 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 EUR gegenüber 2,64 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 5.302,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.568,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. Am 14.11.2024 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,75 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

