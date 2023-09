Merck Aktie News: Merck büßt am Vormittag ein

Kurs der Merck

Die Aktie von Merck gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 158,90 EUR ab.

Die Merck-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 158,90 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 158,75 EUR. Bei 159,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 3.920 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,80 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Bei einem Wert von 145,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2023). Mit Abgaben von 8,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 204,00 EUR.

Am 03.08.2023 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.302,00 EUR – eine Minderung von 4,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.568,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 14.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,75 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Schwache Performance in Frankfurt: DAX mittags leichter

Merck-Aktie profitiert von Empfehlung der Citigroup