Merck Aktie News: Merck tendiert am Mittag seitwärts

Merck im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Merck. Kaum Ausschläge verzeichnete die Merck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 155,40 EUR.

Die Merck-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 155,40 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 155,95 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 154,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 155,30 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 32.863 Aktien.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,90 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 134,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,31 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 188,00 EUR je Merck-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 01.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.11.2025 dürfte Merck die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2024 8,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

DAX aktuell: Am Donnerstagnachmittag Gewinne im DAX