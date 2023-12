Merck Aktie News: Merck verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 141,30 EUR zu.

Um 17:35 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 141,30 EUR nach oben. Der Kurs der Merck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 142,10 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 139,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 196.450 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 202,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 30,33 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 134,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 5,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 193,75 EUR an.

Am 09.11.2023 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 2,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.173,00 EUR – eine Minderung von 10,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.805,70 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

