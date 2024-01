Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittag kräftig

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,4 Prozent auf 155,00 EUR.

Die Merck-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 155,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 157,15 EUR. Bei 153,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 359.772 Merck-Aktien.

Am 26.01.2023 markierte das Papier bei 195,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,35 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 183,43 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 09.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 5.173,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5.805,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

