Merck Aktie News: Merck springt am Nachmittag an

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,5 Prozent auf 155,20 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 5,5 Prozent auf 155,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 157,15 EUR. Bei 153,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 509.173 Aktien.

Bei 195,75 EUR markierte der Titel am 26.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,13 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,47 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 183,43 EUR.

Am 09.11.2023 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.173,00 EUR – das entspricht einem Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Merck wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,43 EUR fest.

