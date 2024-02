Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 158,05 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 158,05 EUR. Bei 156,90 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 158,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 46.545 Stück.

Am 24.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 17,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 15,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,18 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 183,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,90 Prozent auf 5.173,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.805,70 EUR gelegen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,39 EUR je Aktie aus.

