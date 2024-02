Merck Aktie News: Merck zieht am Montagvormittag an

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 159,30 EUR.

Das Papier von Merck konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 159,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 159,40 EUR. Bei 158,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.937 Stück gehandelt.

Am 24.02.2023 markierte das Papier bei 186,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,30 EUR am 13.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,69 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2022 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,18 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 183,43 EUR je Merck-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Merck am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR im Vergleich zu 5.805,70 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Merck rechnen Experten am 06.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2023 8,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

