Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 137,55 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 09:05 Uhr 0,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 137,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 137,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 3.636 Stück.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 31.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2025 Kursverluste bis auf 132,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 183,14 EUR an.

Merck ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,86 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,70 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,27 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,17 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

