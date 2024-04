Merck Aktie News: Merck tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Merck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 149,95 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Merck-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 149,95 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 150,35 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 148,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 150,05 EUR. Zuletzt wechselten 13.643 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 172,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,97 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,30 EUR am 13.12.2023. Mit einem Kursverlust von 10,44 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,32 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 186,83 EUR.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,12 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,90 Prozent auf 5,17 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,81 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Am 14.05.2025 wird Merck schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,57 EUR je Merck-Aktie.

