Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Merck zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 116,15 EUR.

Die Merck-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 116,15 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 116,15 EUR an. Bei 115,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.753 Merck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 52,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 4,91 Prozent sinken.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 168,86 EUR für die Merck-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 13.05.2025. Es stand ein EPS von 1,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,13 Prozent auf 5,28 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

