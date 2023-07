Merck Aktie News: Merck am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 158,20 EUR zu.

Das Papier von Merck legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 158,20 EUR. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 158,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 157,25 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 9.090 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. 28,19 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,96 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 202,78 EUR.

Merck ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,41 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.293,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.198,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Merck am 03.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte Merck die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,23 EUR je Merck-Aktie.

