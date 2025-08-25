Merck Aktie News: Merck verliert am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 109,35 EUR ab.

Um 11:43 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 109,35 EUR ab. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 108,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.630 Merck-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 38,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,70 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 148,71 EUR.

Merck ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,50 EUR gegenüber 1,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,32 EUR je Aktie belaufen.

