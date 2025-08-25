Merck Aktie News: Merck büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 109,30 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 109,30 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 108,70 EUR. Bei 109,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 61.325 Merck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,94 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 100,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 7,87 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 5,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,32 EUR je Aktie aus.

