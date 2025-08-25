Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 109,20 EUR.

Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 109,20 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 108,70 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 109,00 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.512 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 62,09 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,70 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 8,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,71 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

