Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 141,30 EUR zu.

Um 17:35 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 141,30 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 142,10 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 139,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 196.450 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 11.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR. 43,52 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 193,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.173,00 EUR – das entspricht einem Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 8,47 EUR je Aktie belaufen.

