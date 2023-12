Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Vormittag vor

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 141,30 EUR nach oben.

Um 17:35 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 141,30 EUR nach oben. Die Merck-Aktie legte bis auf 142,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 139,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 196.450 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 202,80 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 43,52 Prozent zulegen. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 4,95 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 193,75 EUR für die Merck-Aktie.

Am 09.11.2023 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.173,00 EUR – das entspricht einem Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Merck am 07.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Merck die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,47 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

