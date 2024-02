Merck Aktie News: Merck am Vormittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Die Aktie von Merck zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Merck-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 156,15 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Merck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 156,15 EUR. Bei 156,95 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 155,85 EUR ab. Bei 155,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 7.012 Merck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (184,90 EUR) erklomm das Papier am 27.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,41 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 16,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,18 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 183,43 EUR an.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,07 EUR, nach 2,12 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.805,70 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.173,00 EUR.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Merck veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,39 EUR fest.

