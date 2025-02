Merck Aktie News: Merck am Nachmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 134,90 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 134,90 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 134,25 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 122.537 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 31,21 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2025 bei 132,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 1,56 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,33 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 183,14 EUR angegeben.

Merck gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,86 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 5,27 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,17 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Zuschlägen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schlussendlich im Plus

Freundlicher Handel: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell