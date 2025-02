Merck Aktie News: Merck verbilligt sich am Donnerstagvormittag

So bewegt sich Merck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 135,15 EUR.

Die Merck-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 135,15 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 134,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.401 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 31.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 30,97 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 132,80 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,33 EUR je Merck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 183,14 EUR angegeben.

Am 14.11.2024 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,70 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,27 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,17 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

