Merck Aktie News: Merck am Nachmittag freundlich

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 173,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 175,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 170,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 189.005 Merck-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2023 bei 202,80 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 14,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 153,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,62 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 213,20 EUR an.

Merck ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5.805,70 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5.213,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Merck am 11.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 16.05.2024 werfen.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,63 EUR je Aktie.

