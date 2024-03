Merck Aktie News: Merck tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Mit einem Wert von 159,25 EUR bewegte sich die Merck-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Merck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:48 Uhr bei 159,25 EUR. In der Spitze gewann die Merck-Aktie bis auf 160,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 158,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 159,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.385 Merck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 176,75 EUR erreichte der Titel am 07.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 10,99 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,67 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 186,83 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 09.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.173,00 EUR – das entspricht einem Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 14.05.2025 dürfte Merck die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 8,54 EUR je Aktie.

