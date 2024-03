Merck Aktie News: Merck gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 159,40 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 159,40 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 160,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 159,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 155.010 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 176,75 EUR erreichte der Titel am 07.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,88 Prozent. Bei einem Wert von 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 15,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 186,83 EUR je Merck-Aktie an.

Merck ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,12 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.173,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.805,70 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Merck wird am 15.05.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,54 EUR im Jahr 2024 aus.

