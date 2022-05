Merck Aktie News: Anleger greifen bei Merck am Vormittag zu

Um 27.05.2022 09:22:00 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 176,40 EUR. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 176,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 176,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 6.097 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 231,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 23,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 142,80 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 23,53 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 220,73 EUR.

Am 12.05.2022 hat Merck die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.198,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.631,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Merck.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,47 EUR je Merck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

