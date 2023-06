Merck Aktie News: Merck am Mittag billiger

Merck im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 150,05 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 150,05 EUR ab. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 150,00 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 152,25 EUR. Bisher wurden heute 92.197 Merck-Aktien gehandelt.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 26,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,10 EUR ab. Abschläge von 0,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 208,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 11.05.2023. In Sachen EPS wurden 2,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,41 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.293,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.198,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Merck am 03.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 9,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

