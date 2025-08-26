Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Mittwochmittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Merck. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 108,15 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 108,90 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,35 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 24.699 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 6,89 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 148,71 EUR je Merck-Aktie an.
Am 07.08.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,81 Prozent auf 5,26 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,35 Mrd. EUR umgesetzt.
Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
