Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 108,80 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 108,80 EUR. Bei 108,85 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 108,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.503 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 38,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 100,70 EUR fiel das Papier am 07.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,44 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,71 EUR aus.

Merck gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,81 Prozent verringert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

